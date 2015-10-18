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مرتضى: مباراة أسوان والزمالك سيتم نقلها إلى ملعب أخر

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مرتضى: مباراة أسوان والزمالك سيتم نقلها إلى ملعب أخر مرتضى: مباراة أسوان والزمالك سيتم نقلها إلى ملعب أخر

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن مباراة فريقه ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري سيتم نقلها إلى ملعب أخر غير استاد أسوان.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الصعيدي الأحد المقبل بعد استضافته لوادي دجلة الأربعاء في الجولة الأولى ومواجهة أسوان للاتحاد في الإسكندرية في اليوم نفسه.

وقال مرتضى للصحفيين:"اتفقت مع مسؤولي أسوان على نقل المباراة للقاهرة لأن الاستاد هناك غير جاهز بعد".

ولم يوضح مرتضى ما إذا كان الزمالك سيكون صاحب الملعب في هذه المباراة أم لا على أن تكون مواجهة الدور الثاني في أسوان.

ولم يعلن اتحاد الكرة رسميا نقل المباراة إلى القاهرة وسيتم التعرف على الملعب الذي سيستضيفها في وقت لاحق.

وكان الزمالك حامل اللقب قد أعلن أنه سيخوض مبارياته هذا الموسم على استاد بتروسبورت الذي كان شاهدا على انتصاراته في الدوري وفوزه على الأهلي في نهائي كأس .

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