تحليل في الجول - مدرب حراس الأهلي: برافو إكرامي.. ركلة جزاء كهربا صعبة جدا لهذا السبب

"من يظن أن ركلة الجزاء التي نفذها كهربا نجم الزمالك وتصدى لها شريف إكرامي حامي عرين الأهلي سهلة فهو واهم". طارق سليمان مدرب حراس الشياطين الحمر لـFilGoal.com.

ركلة الجزاء التي لعبها كهربا كانت صعبة جدا على إكرامي وذكية جدا. لكن حائط صد الأهلي لم يكن صيدا سهلا بخبرته الكبيرة بحسب ما كشفه سليمان.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "طول شريف إكرامي هو متر و93 سنتيمترا. معنى هذا أن الكرات الأرضية تكون صعبة عليه في ركلات الجزاء".

وتابع "لو سدد كهربا ركلة الجزاء عالية بمتر أو بمتر ونصف عن الأرض وفي زاوية، لكانت سهلة على إكرامي".

وأضاف "لكن ما حدث كان العكس".

وأوضح "الكرة كانت أرضية نوعا ما وأقرب لمنتصف المرمى منها لزاوية. لكن إكرامي توقعها بشكل صحيح وهذا ما صنع الفارق".

وأكمل "الكرة كانت ذكية جدا وليست سهلة كما ردد البعض. الكرة كانت صعبة. لكن إكرامي كان أصعب من أن يسقط في الخدعة".

وأفصح "إكرامي نزل على الأرض في توقيت رائع وكان رد فعله مميزا".

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وتحدث طارق سليمان لـFilGoal.com عن إكرامي ومنافسته الدائمة مع أحمد الشناوي فيما يخص حراسة المرمى.

وكشف "دوما ما يخطئ البعض في تقييم إكرامي مباراة بمباراة. اليوم هو الأفضل وغدا هو الأسوأ. هذا غير دقيق".

وشدد "يجب أن نتفق منذ البداية أن إكرامي من أفضل حراس مصر. هذا الرأي بات ثابتا. أما الأخطاء التي تحدث من وقت لأخر فهذه هي كرة القدم".

واستفاض "هناك ملحوظة مهمة عن إكرامي. وهي أنه حين ابتعد عن حراسة مرمى المنتخب كان ذلك بسبب إصابته. وفي كرة القدم الصعوبة دوما أن الحارس الذي يلعب يستمر. لهذا استمر الشناوي".

وأتم "لكن إكرامي عليه أن يصبر ويواصل المثابرة والعمل. وهو بالتأكيد من أفضل حراس مصر".