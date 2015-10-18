تحليل في الجول – مدرب حراس الأهلي: هكذا تلاعب عبد الله السعيد بالشناوي مرتين

فنيا تلاعب عبد الله السعيد نجم الأهلي بأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك. والنتيجة أن الفريق الأحمر سجل هدفين ساهما في تتويجه بالسوبر على حساب الفرسان.

كيف تلاعب السعيد بأحمد الشناوي؟ يجيب طارق سليمان مدرب حراس المرمى في تحليله للقطتين مع FilGoal.com.

وقال سليمان: "عبد الله السعيد خدع الشناوي بشكل واضح".

وتابع "السعيد كان ينتظر لأخر جزء من الثانية. ينتظر حتى يتأكد أن الشناوي اتخذ قراره وحدد الزاوية التي سيقفز فيها".

وأضاف "وقتها فقط يسدد السعيد في الزاوية الأخرى".

وأكمل "كانت حرب أعصاب. لكن عبد الله السعيد كان يتحرك بخبرة وذكاء".

وأتم "أما الشناوي فقد عابه التسرع بعض الشيء".