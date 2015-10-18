صور|| انتشار الدعاية الانتخابية حول مقرات الاقتراع بمطروح

تنتشر الدعاية الانتخابية للمرشحين الخاصة بمرشحي البرلمان عند مداخل وحول المقرات الانتخابية بمحافظة مطروح لعدم قيام الجهة المعنية، بتطبيق قانون الانتخابات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

حيث تنتشر الدعاية حول مقرات اللجان بدائرتي مطروح المرشح بهما 38 مرشحا منهم 21 بالدائرة الأولى و 17 بالدائرة الثانية.

> و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة”.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.