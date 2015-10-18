هبوط صادرات نفط السعودية في أغسطس إلى 6.998 مليون برميل في اليوم

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، تراجع صادرات النفط الخام السعودية بواقع 278 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بينما ارتفع حجم منتجات النفط المكررة إلى مستويات قياسية.

وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات النفط السعودية بلغت 6.998 مليون برميل يوميًا، في أغسطس، إنخفاضًا من 7.276 مليون برميل يوميًا في يوليو، بحسب وكالة “رويترز”.

وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج 100 ألف برميل يوميًا، في أغسطس إلى 10.265 مليون برميل يوميًا، لكن مستوى الإنتاج مازال مرتفعا تمشيا مع استراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية.

وأشارت البيانات إلى عدم تغير كمية الخام المكررة في المصافي المحلية في أغسطس آب عند 2.214 مليون برميل يوميًا، ولم يطرأ تغير على كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء أغسطس، مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف برميل يوميًا.

وإرتفعت صادرات منتجات النفط في أغطسس آب إلى 1.347 مليون برميل يوميًا، من 1.075 مليون قبل شهر وهو أعلى مستوى منذ بدء بيانات المبادرة المشتركة في 2002.

ويضيف تحول المملكة سريعًا إلى واحدة من أكبر اللاعبين في قطاع التكرير بعدًا جديدًا لأسواق النفط العالمية.

وتملك أرامكو السعودية حصصًا في مصاف تتجاوز طاقتها الإجمالية خمسة ملايين برميل يوميًا، في الداخل والخارج لتحتل مكانة بين أكبر منتجي المنتجات المكررة في العالم.

وتقدم الرياض والأعضاء الآخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها بموقعها على الانترنت.