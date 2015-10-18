وزير التخطيط يدلي بصوته في مدرسة الأورمان بالدقي.. ويطالب المصريين بالمشاركة

أدلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل مقر اللجنة الفرعية لمدرسة الأورمان الإعدادايه بالدقي.

وقال “العربي” إن البرلمان القادم سوف يحقق لمصر عافيتها ويضعها على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل،وأنه سيراقب الأداء الحكومى ويقوم بسن قوانين جديدة تنظم المرحلة القادمة.

وطالب “العربي”، في تصريحات لفضائية “سي بي سي إكسترا”، الشعب المصرى بالنزول للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تعدد الاختيارات يصب في مصلحة المواطن والعملية الديمقراطية والتنمية بشكل عام.