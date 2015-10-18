أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التخطيط يدلي بصوته في مدرسة الأورمان بالدقي.. ويطالب المصريين بالمشاركة

Google+ Print
وزير التخطيط يدلي بصوته في مدرسة الأورمان بالدقي.. ويطالب المصريين بالمشاركة وزير التخطيط يدلي بصوته في مدرسة الأورمان بالدقي.. ويطالب المصريين بالمشاركة

وزير التخطيط أثناء الإدلاء بصوته

أدلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل مقر اللجنة الفرعية لمدرسة الأورمان الإعدادايه بالدقي.

وقال “العربي” إن البرلمان القادم سوف يحقق لمصر عافيتها ويضعها على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل،وأنه سيراقب الأداء الحكومى ويقوم بسن قوانين جديدة تنظم المرحلة القادمة.

وطالب “العربي”، في تصريحات لفضائية “سي بي سي إكسترا”، الشعب المصرى بالنزول للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تعدد الاختيارات يصب في مصلحة المواطن والعملية الديمقراطية والتنمية بشكل عام.

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا