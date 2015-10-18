حبس ربة منزل وعاملة نظافة بمستشفى الجلاء لاتهامهما بالاتجار فى البشر

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبس سيدتين بتهمة الاتجار فى البشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، عقب شروعهما فى خطف مولود فور ولادته من داخل مستشفى الجلاء للولادة.

أدلت المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة بتفصيل الواقعة، كونها حملت من زوجها وأجهضت ولم تخبر زوجها خشية انفصالهما ولعلمها بالظروف المادية للمتهمة الأولى "عاملة النظافة"، وقيامها بشراء أجهزة كهربائية لها بموجب إيصالات أمانة، فقامت بتهديدها بالإيصالات وطلبت منها إحضار طفل حديث الولادة بقصد إيهام زوجها بأنها قامت بوضعه بالمستشفى، وبتاريخ الواقعة أحضرت الطفل وقامت بإثبات بند دخول المستشفى قسم النساء والتوليد بقصد الكشف عليها تمهيدًا لإثبات نسب الطفل.

ومن جانب آخر أيدت المتهمة الأولى "عاملة النظافة" فى تحقيقات النيابة، على ما جاء بأقوال المتهمة الثانية، وبررت الواقعة بخوفها من تقديم إيصالات الأمانة ضدها للنيابة وخشية تعرضها للحبس.

كان تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من هدير حمدى، ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة الكائنة بشارع الجلاء، بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية للمواطنة بشرى إسماعيل، ربة منزل، وضعت طفلا ذكر بالمستشفى، وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لحجرة الولادة لتنظيفه ووضع حافظة بيده، وقامت بتركه وعقب عودتها فوجئت باختفائه، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبسؤال المجنى عليها، تبين أنها مازالت تحت تأثير مخدر البنج إثر العملية الجراحية، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سماح قطب، عاملة نظافة بالمستشفى، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأضافت أنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية واقتراضها لمبالغ مالية من بعض المواطنين، ومن بينهم سعدية على حسن وشهرتها "هالة عصران"، ولعلمها باحتياج الأخيرة لطفل حديث الولادة، اتفقت معها على تسليمها الطفل مقابل إسقاط المديونية، أمكن ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل.

وبعرض المتهمتين على الممرضة والمجنى عليها اتهمتهما بخطف الطفل، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتحرير عن ذلك محضر ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.