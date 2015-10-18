القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين بقصد الاتجار فى الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عبد الحميد.س.ع" وشهرته "دوبل"، وبحوزته 8 جرامات من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكن النقيب مصطفى سيف النصر من مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط المتهم "عبد الحميد.س" مسجل خطر، وبحوزته كمية 8 جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها، ومبالغ مالية وهاتف محمول.
وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.