القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين بقصد الاتجار فى الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عبد الحميد.س.ع" وشهرته "دوبل"، وبحوزته 8 جرامات من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

تمكن النقيب مصطفى سيف النصر من مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط المتهم "عبد الحميد.س" مسجل خطر، وبحوزته كمية 8 جرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها، ومبالغ مالية وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.