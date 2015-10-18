اغذية تحسن المزاج – حسن مزاجك بهذه الاغذية

احيانا تعكر المزاج يسبب لنا مشاكل كثيرة و متنوعة خاصة في الوسط الاجتماعي و للتخلص منه طبيعيا و #من خلال الاغذية السليمة نقدم لك مقال يشمل اغذية تحسن المزاج

طرق لتحسين المزاج

التمارين

لا تقتصر التمارين على الأشخاص الذين يتبعون حمية تخسيس الوزن لمساعدتهم على فقدان المزيد #من الكيلوغرامات, بل إن التمارين أحد أفضل الطرق لتحسين المزاج, حيث أن التمارين و حرق السعرات الحرارية يعمل على إطلاق هرمون الإندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج, و الجدير بالذكر أنه ليس هناك فارق بين أداء التمارين في البيت أو داخل نوادي اللياقة.

الكتابة

إن أحد أهم الطرق التي يمكن #من خلالها تخفيف التوتر و إزالة المشاعر السلبية المكبوتة هي الكتابة و التوثيق, حيث يمكن للمرء أن يبدأ بتوثيق مختلف المواقف و المشاعر التي يشعر بأنها تؤذيه أو تسبب له التعاسة, و ليس بالضرورة أن يقو المرء بكتابة هذه المذكرات بصفة رسمية أو تقليدية, فيمكنه أن يتبع النهج الذي يريده دون التطرق لجميع التفاصيل.

الطعام

يتوجب عل المرء الذي يسعى لتحسين مزاجه و العيش بطريقة أفضل وان يحاول تناول الوجبات الخفيفة و الصحية, و الهدف #من ذلك ليس له علاقة بإنقاص الوزن, بل أن النظر للطعام على أنه مصدر للطاقة الصحية يعمل على تحسين أداء الجسم, و بالتالي فأن ذلك ينعكس على العقل و المزاج, إن تناول الوجبات الكبيرة و الثقيلة أو تناول الأطعمة الجاهزة و الوجبات السريعة يعمل على إنهاك الجسد و بالتالي فأنه ينعكس سلبا على العقل و المزاج, و يوصى بالتركيز على الخضروات و الفواكه الطازجة.

النظافة و التجمل

في الغالب يقوم الأشخاص بزيارة مراكز العناية بالبشرة و الجسم قبل المناسبات الرسمية و الكبيرة منها, حيث يحاول الظهور بأفضل مظهر ممكن #من أجل حضور هذه المناسبات, في الواقع إن القيام بمثل هذه الأمور دون مناسبة و فقط #من أجل التمتع بها و #من أجل أن يرى المرء نفسه بأفضل صورة أحد أبرز الطرق التي يمكنها أن تحسن المزاج و تجعل المرء أكثر سعادة و راحة.

اغذية تحسن المزاج

الكاتشو

يعتبر الكاتشو أحد أفض الأطعمة التي يمكنها أن تحسن المزاج في حال تعرض المرء لنوبة #من الاكتئاب, و كما قد تبين بأن الكاتشو له أثر أفضل #من مضادات الاكتئاب و دون أي مضاعفات جانبية, و ذلك لاحتواء الكاتشو على الحمض الأميني التربتوفان التي تعمل على زياد السيروتونين الذي يقوم بتحسين المزاج, و الجدير بالذكر بأنه يتوجب على المرء شراء الكاتشو غير المحمص و غير المملح و الكمية التي يتوجب على المرء تناولها بشكل يومي هي نصف كوب.

البرتقال

ليس فقط تناول البرتقال أو عصير البرتقال له أثر على مزاج الإنسان, فيمكن لرائحة البرتقال أن تعمل على تخفيف حدة التوتر, وكما يمكن علاج نوبات الذعر عن طريق تناول عصير البرتقال, إن التأثير الناتج عن تناول البرتقال ينتج عن فيتامين (ج, ب6) و اللذان لهم القدرة على تثبيط إفراز هرمونات الضغط و بالتالي الحد #من الاكتئاب, إن تناول برتقالة واحدة كافي للشعور بهذا التأثير الإيجابي.

البوشار

إن طريقة عمل البوشار مشابه للكاتشو, حيث أنه يحتوي على الحمض الاميني التربتوفان الذي عمل على زياد إفراز السيروتونين, إن وجود نسب عالية #من السيروتونين في الجسم يساعد المرء على الاسترخاء و تخفيف التوتر و الضغط, و الجدير بالذكر أنه يجب تحضير البوشار بالطريقة التقليدية و الابتعاد عن تحضيره بالمايكروويف, و ذلك لتجنب المواد الكيميائية التي يمكن أن تنتج عن استخدام المايكروويف.

الشوكولاته الداكنة

إن مجرد معرفة المرء بأنه سوف يتناول الشوكولاته قد يعمل على إسعاده و تحسين مزاجه, و جد أن الشوكولاته تحتوي على العديد #من المركبات التي يمكنها أن تعزز المزاج, و تعمل على خفض هرمون الكورتيزول و الذي يتسبب بالضغط و التوتر, و الجدير بالذكر أنه يجب اختيار الشوكولاته التي تحتوي على 70% كاكاو, و إن الكمية التي يوصى بتناولها يوميا لا يجب أن تتجاوز 100 غرام

أعشاب تزيل التوتر وتهدئ الاعصاب

زهرة البابونيج تساعدك على الاسترخاء

تساعد زهرة البابونيج المعروفة باسم “كاموميل” على إزالة التوتر والقلق. فبحسب دراسة نشرتها جريدة مختصّة بعلم الادوية عام 2009، تبيّن أنها مفيدة للاشخاص الذين يعانون #من عوارض توتر خفيفة. كما تساعد على الاسترخاء بسبب المسكّنات التي تحتوي عليها.

وليس عليك إلا وضع زهرة البابونيج في كوب يحتوي على ماء ساخنة، واشربه بعد حوالي خمس دقائق #من الوقت. يمكن أيضاً إضافة العسل أو القرفة لإضفاء النكهة.

الليمون يزيل القلق

تساعد رائحة الليمون على استرخاء اعصابك، فمن المعروف أن عطور الحمضيات تزيل الاكتئاب. ما عليك فعله بكل بساطة هو وضع قشر الليمون في مقلاة تحتوي على الماء وتركها تغلي. وستلاحظ أن الرائحة التي تنبعث سترفع #من معنويّاتك وتحسّن مزاجك.

كما بامكانك شرب كوب #من عصير الليمون مع العسل وجوزة الطيب في الصباح.

إكليل الجبل #من أهم الأعشاب الطبية والنفسية

إن عشبة إكليل الجبل أو “الروزماري” #من أهم الأعشاب الطبية والنفسية، إذ تساهم في إزالة التوتر #من عضلات جهازك الهضمي والتنفسي. كما تساعد على تنشيط الذاكرة.

عشبة الخزامى

تتميّز عشبة الخزامى أو اللافندر بمكوّناتها المنشّطة التي تساهم في تهدئة جهازك العصبي. بالتالي عليك أن تغلي كوبين #من الماء وتضيف إليهما قطرتين الى أربع قطرات #من زيت اللافندر الأساسي. تنشّق #من بعدها البخار لتخفيف القلق، وكرر هذه العمليّة حسب الحاجة.

جوزة الطيب #من الثمار العطرية الجيدة

جوزة الطيب هي #من الثمار العطرية التي تساعدك على الاسترخاء، وتحارب الاكتئاب عبر ارتخاء عضلاتك. #من هنا، تُعتبر حلا رائعاً لعلاج القلق والتوتر. ويعتقد أيضا أنها تساعد على استخائك في وقت النوم.

ببساطة تنشق رائحة زيت جوزة الطيب لتحسين مزاجك. ويمكنك أيضاً إضافة ربع ملعقة صغيرة #من جوزة الطيب في الطعام.

المليسة المخزنية تحد #من القلق

يساهم المليسة المخزنية هي عشبة #من الفصيلة النعناع في ارتخاء الأعصاب، وتحد هذه العشبة #من القلق، ويحسّن الشهية. ويمكنك تناوله مع الشاي الأخضر، النعناع البري أو غيره #من الأعشاب.

اللوز يحتوي على الـ”أوميغا 3 “

يُعد اللوز #من المواد الغذائية التي تحتوي على مادة الـ”أوميغا 3 ” والتي تعمل على تحسين المزاج، وتساعد على التخفيف #من حدّة قلقك واكتئابك. وتحارب الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات “أوميغا 3 ” الالتهابات الخلوية التي تسبب بانهيار عصبي بين خلايا الدماغ.

عشبة الشمر لتخفيف القلق

هذه العشبة رائعة لانها تهدّئ الأعصاب وتساعد على تخفيف قلقك. فهي تحتوي على الزيوت الطيّارة التي تزيل آثار التوتر. كما تقلل #من أعراض الجهاز الهضمي التي تنتج عن القلق.

شبكةعيونالإخبارية

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