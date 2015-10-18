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باحثون يتوصلون إلى طريقة للكشف عن انفصام الشخصية قبل إصابة المريض به

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باحثون يتوصلون إلى طريقة للكشف عن انفصام الشخصية قبل إصابة المريض به باحثون يتوصلون إلى طريقة للكشف عن انفصام الشخصية قبل إصابة المريض به
كشف باحثون بريطانيون عن أن الخلايا المناعية أكثر نشاطا فى أدمغة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض انفصام الشخصية، وهو ما يمكن استخدامه كمؤشر على مرض الشخص فى وقت لاحق من الحياة.

وقال خبراء فى مجلس البحوث الطبية وكلية "كينجز كوليج"، الذين أجروا الدراسة، إن هذه النتائج قد تغير تماما الفهم الحالى عن مرض انفصام الشخصية "الشيزوفرينيا".

وقال بيتر بلومفيلد المؤلف الرئيسى للدراسة من مركز العلوم السريرية "النتائج التى توصلنا إليها مثيرة بشكل خاص لأنه لم يكن معروفا فى السابق ما إذا كانت هذه الخلايا تنشط قبل أو بعد بداية المرض"، وأضاف"الآن وبعد أن توصلنا لهذه النتائج فإن العلاج المبكر يمكن أن يقينا من الإصابة".

وتشير الدراسة إلى أن الخلايا المناعية فى الدماغ، والتى تسمى "الخلايا الدبقية الصغيرة" تلعب دورًا رئيسيًا فى الاضطرابات الذهنية، وكشف مسح لأدمغة الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية عن زيادة نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بالتوازى مع شدة الأعراض.

ورحبت لورا شيرلوك، التى تغلبت على مرض انفصام الشخصية وتعمل حاليا فى حملات لعلاج الأمراض النفسية، بالبحث الجديد، وقالت لشبكة "آى تى فى" إن الدواء لم يكن سوى جزء من الحل ويجب عدم تجاهل العوامل الاجتماعية التى يمكن أن تساهم فى المرض العقلى.

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مصر 365