اختبار جديد يتوقع الإصابة بالأزمات القلبية بدقة 99.5% وسعر 60 جنيها

الأزمات القلبية هى المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أدنبرة الأسكتلندية عن اختبار تشخيصى يتوقع الإصابة بالأزمة القلبية قبل حدوثها، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أن الاختبار الجديد يحذر من الإصابة بهذا المرض القاتل ويحد من أعداد المرضى الذين يتم احتجازهم بالمستشفيات جراء الإصابة به بنسبة 67%، وأثبتت التجارب المبدئية التى أجريت على المرض أن نسبة دقة الاختبار الجديد بلغت 99.5% .

ويقوم الاختبار الجديد، والذى لا يتعدى سعره 5 جنيهات إسترلينى بما يعادل 60 جنيها مصرى تقريبا بقياس مستويات بعض البروتينات فى الدم بمجرد حدوث تلف أولى فى أنسجة القلب، وقبل أن تتطور الحالة ويصاب الشخص بأزمة قلبية، ولا يستغرق الاختبار الجديد سوى دقائق قليلة لإجرائه بينما يتوقع الإصابة بالمرض القاتل قبل حدوثه بفترة كافية.

ومن المنتظر إجراء المزيد من التجارب الإكلينيكية الخاصة بالاختبار الجديد على حوالى 26 ألف مريضا، مع توقعات بطرحه داخل المستشفيات خلال عام ونصف.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية لانسيت "The Lancet"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

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