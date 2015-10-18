هتخسرى الفيتامينات ومادة السعادة.. بلاش تحطى زيت وإنتى بتسلقى المكرونة

هناك الكثير من العادات التى تقوم باتباعها ربات البيوت أثناء إعداد الطعام، ومن أهمها إضافة الزيت والملح أثناء سلق المكرونة، اعتقادا منها أن هذه الطريقة تحد من التصاقها، ولكن هل هذه العادة صحية أم لا؟. وضع الزيت على ماء سلق المكرونة يفقدها فوائد صحية

>

>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن وضع الزيت على الماء أثناء سلق المكرونة يتسبب فى الكثير من المشاكل أهمها فقدانها الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناول المكرونة. وضع الزيت على المكرونة يفقدها الفيتامين ومادة السيروتنين

>

>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن وضع الزيت فى ماء سلق المكرونة يتسبب فى زيادة سعراتها الحرارية مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن، وأيضا فقدانها لبعض العناصر المغذية الهامة كالفيتامينات ومادة "سيروتنين" التى لها دور فعال فى حياة الشخص. وللحصول على فوائد المكرونة لا تفرط بتناولها

>

>وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن تعرض المكرونة لفقدان بعض الفيتامينات كالفيتامين "أ" و"ب" يتسبب فى تأثر البشرة وتساقط الشعر وضعف النظر والتعرض للإصابة ببعض الأمراض العصبية نتيجة لفقدان مادة "سيروتنين" التى تساعد على الشعور بالسعادة والراحة والنشاط والحيوية، حيث إن النشويات تحتوى على بعض الفوائد ولكن دون الإفراط فيها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365