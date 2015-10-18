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زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي

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زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عما دار بينه وجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض خلال اجتماعهما في الساعات الأولى من يوم الأحد.

منصور طلب حضور فيريرا لمناقشته كممثل عن الجهاز الفني في خسارة الزمالك أمام الأهلي 3-2 في السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور للصحفيين بعد الاجتماع: "كان بإمكاني دفع الشرط الجزائي وإقالة فيريرا من جيبي الخاص".

وتابع "لكني فقط أردت تنبيه المدرب لأنه يسير في طريق خاطئ".

فيريرا غاضب

وصرح منصور أن فيريرا أبدى ضيقه من تصريحات رئيس النادي ضده بعد المباراة.

وأفصح منصور "قال فيريرا إنه مدرب صاحب تاريخ كبير. وأن تصريحاتي أساءت لاسمه الكبير خاصة وأنها انتقلت إلى الإعلام في أوروبا".

واستدرك "لكني قلت له كل ما أردته هو توضيح أننا نسير في طريق خاطئ. وهناك أخطاء. وأنا لست مهندسا، لكني من بنى هذا الفريق".

وأكد منصور أن محمد صلاح وطارق مصطفى اعتذرا عن عدم تولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك.

وأفصح "بناء على ذلك علاقة الزمالك انتهت وانقطعت مع هذا الثنائي".

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