زجاجات “مولوتوف” تعطل فتح لجان بالفيوم

تأخر فتح التصويت فى لجنة مدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس فى الفيوم بعد العثور على زجاجات مولوتوف أعلى سطح منزل مجاور للمدرسة. وتمكنت قوات الشرطة من إخلاء المنزل من المولوتوف والقبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت القوات التى تقوم بتامين اللجان الانتخابية فى المدرسة لاحظت وجود زجاجات مولوتوف فى المنزل المجاور لها، وعلى الفور تم فحص سطح المنزل، وتبين أنها عبارة عن 14 زجاجة مولوتوف معبأة ومجهزة، وتبين أن أصحاب المنزل تشاجروا منذ وقت قريب مع إحدى العائلات، وأعدوا الزجاجات فوق سطح المنزل، استعدادا للتشاجر مع هذه العائلة مرة أخرى والواقعة ليس لها علاقة بالانتخابات.

تم القبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وبدأت عملية التصويت باللجان الانتخابية بعد تاخر قرابة الساعة والنصف.