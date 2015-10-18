أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زجاجات “مولوتوف” تعطل فتح لجان بالفيوم

Google+ Print
زجاجات “مولوتوف” تعطل فتح لجان بالفيوم زجاجات “مولوتوف” تعطل فتح لجان بالفيوم

أرشيفية

تأخر فتح التصويت فى لجنة مدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس فى الفيوم بعد العثور على زجاجات مولوتوف أعلى سطح منزل مجاور للمدرسة. وتمكنت قوات الشرطة من إخلاء المنزل من المولوتوف والقبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت القوات التى تقوم بتامين اللجان الانتخابية فى المدرسة لاحظت وجود زجاجات مولوتوف فى المنزل المجاور لها، وعلى الفور تم فحص سطح المنزل، وتبين أنها عبارة عن 14 زجاجة مولوتوف معبأة ومجهزة، وتبين أن أصحاب المنزل تشاجروا منذ وقت قريب مع إحدى العائلات، وأعدوا الزجاجات فوق سطح المنزل، استعدادا للتشاجر مع هذه العائلة مرة أخرى والواقعة ليس لها علاقة بالانتخابات.

تم القبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وبدأت عملية التصويت باللجان الانتخابية بعد تاخر قرابة الساعة والنصف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا