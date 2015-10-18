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مقتل 30 شخصًا في غارات “خاطئة” للتحالف العربي في اليمن

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مقتل 30 شخصًا في غارات “خاطئة” للتحالف العربي في اليمن مقتل 30 شخصًا في غارات “خاطئة” للتحالف العربي في اليمن

غارات التحالف في اليمن

أعلنت المقاومة الشعبية، في محافظة تعز اليمنية، عن مقتل نحو 30 شخصًا من مقاتلي “المقاومة”، وإصابة 16 آخرون في غارة جوية خاطئة، شنتها مقاتلات التحالف العربي بالأمس، على موقع تابع للمقاومة في بلدة الوازعية.

وأعلن الحوثيون سيطرتهم مساء السبت، على مواقع جديدة تابعة لما تسمى لـ”المقاومة الجنوبية” في محافظة أبين جنوبي اليمن وذلك بعد يوم واحد من سيطرتهم على معسكر يتبع أنصار في نفس المحافظة.

وحذر خبراء عسكريون موالون، للرئيس عبد ربه منصور هادي، من أن الحوثيين قد يتخذون من المواقع التي يسيطرون عليها في محافظتي تعز والبيضاء، منطلقًا لشن هجمات صاروخية قادرة على ضرب القصر الرئاسي في عدن وميناء ومطار عدن ومواقع قوات التحالف العربي في عدن وضواحيها.

وأكد هؤلاء الخبراء أن التباطؤ في تحرير تعز على وجه التحديد يعرض الخطط العسكرية، لقوات التحالف إلى الفشل الذريع على حد تعبيرهم.

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