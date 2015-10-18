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محافظ الفيوم يتابع سير الانتخابات بغرفة العمليات

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محافظ الفيوم يتابع سير الانتخابات بغرفة العمليات محافظ الفيوم يتابع سير الانتخابات بغرفة العمليات

بغرفة العمليات محافظة الفيوم

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بمتابعة سير العمل وحسن الآداء والتعرف علي كافة التفاصيل للعملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للإنتخابات البرلمانية 2015 والوقوف علي مدار الساعة علي الأحداث الجارية بقري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات القري والمراكز لتذليل أي عقبات ووضع الحلول السريعة والفورية لها.

وقد وجه محافظ الفيوم رؤساء المدن والقري بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير سبل الراحة للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم .

يبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليون و 695 الف و 277 ناخب يصوتون فى 847 لجنة فرعية تحت اشراف 338 مقرا انتخابيا حيث تضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة في 47 مقرا يصوت بها 248 ألف و335 ناخب ، و117 لجنة في 31 مقرا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 الف و861ناخبا، و172 لجنة في 88 مقرا بدائرة مركز اطسا مقيد بها 331الف 314 ناخبا ، و99 لجنة في 33 مقرا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 الف 596ناخبا، و143 لجنة في 54 مقرا بمركز سنورس مقيد بها 288 الف و19 ناخبا ، و188 لجنة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق ضمن 85 مقرا مقيد أمامها 371 ألف و 792 ناخب.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ”

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .

 

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