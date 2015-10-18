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أسيوط تنتظر وصول زيارة رئيس الأركان لتفقد اللجان

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أسيوط تنتظر وصول زيارة رئيس الأركان لتفقد اللجان أسيوط تنتظر وصول زيارة رئيس الأركان لتفقد اللجان

الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة

تنتظر محافظة أسيوط وصول الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة لتفقد بعض اللجان الانتخابية بدائرة بندر أسيوط لمتابعة عملية التصويت والإقبال من المواطنين ومن المفترض أن يتفقد ٤ لجان ويرافقه اللواء يحيي طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية وعدد من القيادات العسكرية ومدير أمن أسيوط اللواء عبدالباسط دنقل.
> ويشار إلى أن العملية الانتخابية بدأت صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتظمت كل اللجان بعد تعطل ١١ لجنة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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