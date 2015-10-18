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رئيسة تمريض تطعن محامية بالسكين بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية

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رئيسة تمريض تطعن محامية بالسكين بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية رئيسة تمريض تطعن محامية بالسكين بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية
أصيبت اليوم محامية بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بجرح طعنى فى البطن، وذلك إثر قيام رئيسة تمريض بالتعدى عليها بالضرب بآلة حادة "سكين" بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد وصول "ا.م.ا" 34 عاما محامية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى مصابة بجرح طعنى فى البطن، وذلك إثر قيام "ص.ن.م" 42 عاما رئيسة تمريض بالتعدى عليها بالضرب بآلة حادة "سكين" بسبب خلافات عائلية بينهما وتم ضبطها.

وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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