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شلل مرورى بمحور النصر بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

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شلل مرورى بمحور النصر بسبب تعطل أتوبيس نقل عام شلل مرورى بمحور النصر بسبب تعطل أتوبيس نقل عام
تسبب عطل أتوبيس نقل عام بمحور النصر لتوقف حركة المرور أمام العديد من السيارات القادمة من ميدان رابعة العدوية وفى طريقها إلى مناطق الدويقة، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن العطل وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كان الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقى بلاغاً من الخدمات المعينة بمحور النصر لتوقف حركة المرور نتيجة لعطل فى اتوبيس ركاب، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم ونشين تابعين للإدارة لسحب الأتوبيس إلى جانب الطريق، لتسهيل حركة مرور السيارات.

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مصر 365