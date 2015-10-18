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ضبط زجاجات مولوتوف بسطح منزل بجوار مقر لجنة فى سنورس

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ضبط زجاجات مولوتوف بسطح منزل بجوار مقر لجنة فى سنورس ضبط زجاجات مولوتوف بسطح منزل بجوار مقر لجنة فى سنورس
شهدت لجان انتخابية بمدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس تأخر عملية التصويت على الانتخابات، وارتباكا فى اللجنتين بعد العثور على زجاجات مولوتوف أعلى سطح منزل مجاور للمدرسة.

وتمكنت قوات الشرطة من إخلاء المنزل من المولوتوف والقبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، بأن القوات أثناء تأمين المدرسة لمحت وجود زجاجات مولوتوف فى المنزل المجاور لها، وعلى الفور تم فحص سطح المنزل، وتبين أنها عبارة عن 14 زجاجة مولوتوف معبأة ومجهزة، وتبين أن أصحاب المنزل تشاجروا منذ وقت قريب مع إحدى العائلات، وأعدوا الزجاجات فوق سطح المنزل، استعدادا للتشاجر مع هذه العائلة مرة أخرى والواقعة ليس لها علاقة بالانتخابات.

تم القبض على متهمين وتحرر محضر بالواقعة وبدأت عملية التصويت باللجان الانتخابية منذ قليل.

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مصر 365