صور|| مخالفات بحشد جماعي بسيارات.. ودعايا أمام اللجان بسيدي جابر‎ في الإسكندرية

شهدت منطقة سموحة وسط الإسكندرية التابعة لدائرة سيدي جابر العديد من المُخالفات من عددٍ من المُرشحين، وكان أبرزهم حشد للتصويت الجماعي بسيارات تحمل الدعايا للمُرشحين، حيث تجمعت عدد من سيارات تحمل شعارات قائمة “في حب مصر”، أمام لجنة مدرسة معهد سموحة النموذجي الأزهري، ولجنة مركز شباب سموحة، ومديرية الإسكان.

وكانت قد تجمعت سيارات للمرشح محمد السيد إبراهيم، ومحمود الشهاد، أمام نفس اللجان، فيما شهدت نفس اللجان تواجد دعايا للمرشحين أمام اللجان، فقد ظلت لافتة ضخمة للمرشح أحمد شاهين، أمام معهد سموحة الأزهري.