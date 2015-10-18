عشان يحس بالمسئولية والانتماء.. خد ابنك معاك فى الانتخابات

فى الانتخابات البرلمانية لا تذهب إلى التصويت وحيدا، بل اجعلها عرسا احتفاليا حقيقيا واصطحب طفلك معك، ليشعر منذ الصغر بالانخراط فى المجتمع وأحداثه السياسية فى أجواء تصلح لأن يظهر الطفل بها والاستمتاع بأجوائها.

الدكتور محمود غلاب أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة القاهرة سابقا والمعالج النفسى أوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اصطحاب الطفل فى هذا العرس الديمقراطى يساعد على تدعيم شخصيته، وبناء ذاته، لينظر لنفسه نظرة إيجابية، ويعزز الصورة الإيجابية عنه لدى ذاته.

وتابع د.غلاب حديثه مؤكدا على أن دعوة الطفل للمشاركة بشكل فاعل فى الانتخابات ومرافقة والديه فى ظل الأجواء المبهجة، يشعره بالمسئولية وأنه جزء من كل، وليس وحيدا بل لديه انتماء للمجتمع الكبير، كما يعزز لديه القدرة على الاختيار والشعور بأنه عضو هام فى أسرته.

تعزز مثل هذه الأجواء فى بناء شخصية الطفل، وتعزز خبراته الناضجة اجتماعيا وسياسيا، كما يوطد علاقته بوطنه وعائلته ويحسن علاقته بأمه وأبيه ليصبحا قدوة حسنة فاعلة غير سلبية له، فضلا عن أن الانتخابات والمشاركة فيها يعطى للطفل نظرة إيجابية للمستقبل تشعره بالطمأنينة وهدوء النفس، بعد موجات من الإرهاب والقتل.