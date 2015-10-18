أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عندك إمساك.. اخلص منه ببذر الكتان

Google+ Print
لو عندك إمساك.. اخلص منه ببذر الكتان لو عندك إمساك.. اخلص منه ببذر الكتان
الإمساك مرض يصيب نسبة كبيرة من الأشخاص وخاصة غير المهتمين بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، وهذا المرض له العديد من الأنواع، ولكن علاجه الأساسى هو تنظيم الطعام.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن التعرض للإصابة بالإمساك يسبب شعور الشخص بالألم البطن، وهذا نتيجة لعدم الاهتمام بنوعية الغذاء الذى يتناوله الشخص.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن أفضل طرق التخلص من الإمساك هى تناول السوائل والألياف بكثرة لأنها تساهم بشكل كبيرة فى القضاء عليه، كما أنها تنشط خلايا الجهاز الهضمى وجدار المعدة.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، بتناول بذور الكتان أثناء وجباتك للتمتع بصحة جيدة والحد من الإصابة بالإمساك، ولذلك يمكنك طحنها ثم وضعها على طبق الفول فى الصباح وطبق السلطة الخضراء أثناء وجبة الغداء، وكوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة صغير من بذر الكتان المطحون أثناء تناولك لوجبة العشاء.

وأخيرا يجب أن يعرف مرضى الإمساك أن تناولهم لبذور الكتان يقوى وينشط صحتهم بشكل كبير، لأنها تحتوى على الأوميجا3 والألياف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365