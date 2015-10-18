لو عندك إمساك.. اخلص منه ببذر الكتان

الإمساك مرض يصيب نسبة كبيرة من الأشخاص وخاصة غير المهتمين بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، وهذا المرض له العديد من الأنواع، ولكن علاجه الأساسى هو تنظيم الطعام.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن التعرض للإصابة بالإمساك يسبب شعور الشخص بالألم البطن، وهذا نتيجة لعدم الاهتمام بنوعية الغذاء الذى يتناوله الشخص.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن أفضل طرق التخلص من الإمساك هى تناول السوائل والألياف بكثرة لأنها تساهم بشكل كبيرة فى القضاء عليه، كما أنها تنشط خلايا الجهاز الهضمى وجدار المعدة.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، بتناول بذور الكتان أثناء وجباتك للتمتع بصحة جيدة والحد من الإصابة بالإمساك، ولذلك يمكنك طحنها ثم وضعها على طبق الفول فى الصباح وطبق السلطة الخضراء أثناء وجبة الغداء، وكوب من الزبادى مضاف إليه ملعقة صغير من بذر الكتان المطحون أثناء تناولك لوجبة العشاء.

وأخيرا يجب أن يعرف مرضى الإمساك أن تناولهم لبذور الكتان يقوى وينشط صحتهم بشكل كبير، لأنها تحتوى على الأوميجا3 والألياف.

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