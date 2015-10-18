دراسة: "بصمة مخية" تجعلك قادرا على حل مشاكلك غير العائلية

كشفت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة "بال" الأمريكية أن كل شخص له "بروفيل" للاتصالات المخية يسمح بمطابقته مع الآخرين داخل مجموعه واحدة.

وهذه البصمة الخاصة تساعده على التنبؤ بقدرته على حل المشاكل فى المواقف الخارجية عن نطاق العائلة وهو ما أطلق عليه العلماء "الذكاء الغامض".

وقد توصل فريق الباحثين إلى هذا الاكتشاف عن طريق المعلومات التى حصل عليها من أشعه الرنين المغناطيسى التى أجريت على 126 شخصا فى حالة الراحة أو أثناء تنفيذ واجبات إدراكية.

وأفادت الدراسة بأن دور الاتصالات المخية التى تعتمد على المعلومات المتوسطة تشير إلى شخصية لها القدرة على المراقبة والملاحظة.

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