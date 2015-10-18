أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الكوبية تنفى إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الأسد

Google+ Print
الحكومة الكوبية تنفى إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الأسد الحكومة الكوبية تنفى إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الأسد
نفت الكوبية تقارير إعلامية تتحدث عن إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الرئيس بشار الأسد.
>وقالت الحكومة على لسان مسئول بوزارة الخارجية الكوبية جيراردو بينالفير - في بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد"- إنه لا أساس من الصحة بشأن إرسال قوات إلى سوريا ، واصفا تلك التقارير بأنها غير مسئولة.

وكانت تقارير تحدثت عن قوات كوبية ستشارك في حملات برية بسوريا إلى جانب حملة الضربات الجوية التي بدأتها روسيا فى سوريا منذ أكثر من أسبوعين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك