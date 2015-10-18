الحكومة الكوبية تنفى إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الأسد

نفت الحكومة الكوبية تقارير إعلامية تتحدث عن إرسالها قوات إلى سوريا لمساندة نظام الرئيس بشار الأسد.>وقالت الحكومة على لسان مسئول بوزارة الخارجية الكوبية جيراردو بينالفير - في بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد"- إنه لا أساس من الصحة بشأن إرسال قوات إلى سوريا ، واصفا تلك التقارير بأنها غير مسئولة.

وكانت تقارير تحدثت عن قوات كوبية ستشارك في حملات برية بسوريا إلى جانب حملة الضربات الجوية التي بدأتها روسيا فى سوريا منذ أكثر من أسبوعين.

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