وزير التخطيط عقب إدلائه بصوته فى العجوزة: نتمنى مجلس نواب يليق بمصر

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن انتخابات مجلس النواب خطوة مهمة فى تاريخ مصر ، مطالبا جميع المصريين المشاركة فى المرحلة الأولى لأداء واجبهم، والحرص على حسن اختيار المرشحين، متمنيا اختيار مجلس نواب يليق بمصر.

وأضاف "العربى" لـ"اليوم السابع"، خلال إدلائه بصوته باللجنة الفرعية رقم 5 بمدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة، أن مجلس النواب المقبل يحمل آمالا عريضة لإحداث إصلاحات تشريعية، ورقابة الحكومة، وتمثيل المواطن البسيط.

وفى الجيزة يتنافس قرابة الـ500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية - البدرشين - الصف - العياط - أطفيح - بولاق الدكرور - العمرانية - الطالبية - إمبابة - العجوزة - الهرم - كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر".

ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16 حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

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