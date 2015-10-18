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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يصل المنطقة الجنوبية بأسيوط لتفقد اللجان

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يصل المنطقة الجنوبية بأسيوط لتفقد اللجان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يصل المنطقة الجنوبية بأسيوط لتفقد اللجان
وصل منذ قليل الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة الي المنطقة الجنوبية استعدادا لتفقد بعض اللجان الانتخابية بدائرة بندر اسيوط لمتابعه عملية التصويت والإقبال من المواطنين.

ومن المقرر أم يتفقد رئيس الأركان 4 لجان ويرافقه اللواء يحيي طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية وعدد من القيادات العسكرية وندير امن اسيوط اللواء عبدالباسط دنقل وجديرا بالذكر ان العملية الانتخابية بداءت صباح اليوم وسط اجراءات امنية مكثفة وانتظمت كافة اللجان بعد تعطل 11 لجنة .
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