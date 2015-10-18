الناخبات بلجان الوراق يطلقن الزغاريد ويهتفن: تحيا مصر

حرص العديد من الناخبات باللجان الفرعية يحملن أطفالهن الرضع بمدرسة مصطفى كامل بالوراق على الإدلاء بأصواتهن فى المرحلة للانتخابات البرلمانية بترديد هتافات تحيا مصر وإطلاق الزغاريد>تعبير عن فرحتهن

وشهدت اللجان الفرعية أمام مدرسة الوفاء والأمل مشادات بين رجال الأمن المسئولة عن تأمين اللجان واحد السائقين بعد سيرة مخالفا يحمل عدد من الناخبين مما توقفت حركة المرور أمام اللجان الفرعية مما دفع رجال الأمن للتدخل وسحب الرخص من السائق .

فى الجيزة يتنافس قرابة الـ 500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى" الجيزة - أبو النمرس والحوامدية - البدرشين - الصف - العياط - أطفيح - بولاق الدكرور - العمرانية - الطالبية - إمبابة - العجوزة - الهرم - كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر"

>ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ 16 حوالى 6.4 مليون ناخب باصواتهم فى 2219 لجنة فرعية .

>ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "

>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015 .