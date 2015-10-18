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إصابة 12 شخصا فى انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

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إصابة 12 شخصا فى انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان إصابة 12 شخصا فى انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان
أصيب 12 شخصا بكدمات وجروح، فى حادث تصادم، وقع صباح اليوم بين سيارة نقل وأتوبيس تابع لشرق الدلتا على الطريق الإقليمى بمدينة العاشر من رمضان، تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، وجار حصر باقى المصابين.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب أتوبيس تابع لشرق الدلتا بالكيلو 48 بالطريق الإقليمى بالعاشر من رمضان.

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انقلاب أتوبيس تابع لشرق الدلتا بالطريق الإقليمى فى العاشر من رمضان
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