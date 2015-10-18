موسكو: روسيا ومصر تكثفان الجهود لمحاربة "داعش" فى المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والقاهرة أكدتا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدى بفاعلية لتهديدات تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك خلال محادثات قام بها الممثل الخاص للرئيس الروسى لشئون الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية ميخائيل بوجدانوف مع وزير الخارجية سامح شكرى.

وأضافت الخارجية الروسية فى بيان لها على موقعها الإلكترونى على الإنترنت، أن محور الحديث كان عن الوضع العسكرى السياسى الحالى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع فى سوريا وليبيا واليمن والأراضى الفلسطينية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين أعربا عن ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدى بفعالية للتهديد من تنظيم "داعش" الإرهابى وغيرها من الجماعات الإرهابية، مؤكدين على أهمية زيادة العمل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية من خلال إطلاق حوار وطنى شامل على أساس بيان جنيف 30 يونيو 2012.

الخارجية الروسية: مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو الوضع فى سوريا