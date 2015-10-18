الفريق أول صدقى صبحى يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتأمين المواطنين والإجراءات المتخذة للتصدى للعناصر الإجرامية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية فى سيناء.

وقام القائد العام بتفقد عدد من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للعناصر المشاركه فى الحملات الأمنية، وأشاد بالدور الذى يقومون به فى تأمين وحماية المواطنين، وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم للتصدى بكل حسم للخارجين عن القانون والحرص الكامل على عدم إصابة الأبرياء بأى أذى خلال تنفيذ المهمة الوطنية المكلفين بها.

وأكد على أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى، ووقوفهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضى فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء وخلق فرص عمل لأهالى سيناء والتى تسير بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من الخارجين عن القانون.

> وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة أكد خلاله ثقته الكاملة فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على سيناء كجزء عزيز من أرض مصر كما تسلمناها من جيل أكتوبر آمنة مستقرة، وأن مصر تخطوا بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل أفضل واستمع إلى آرائهم حول ما يدور على الساحة الداخلية، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدارك صحيح لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر.

وقام القائد العام بتكريم عدد من المقاتلين الذين يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص.

> حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة منطقة شرق القناة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.