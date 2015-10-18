أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفريق أول صدقى صبحى يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء

Google+ Print
الفريق أول صدقى صبحى يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء الفريق أول صدقى صبحى يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء
تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتأمين المواطنين والإجراءات المتخذة للتصدى للعناصر الإجرامية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية فى سيناء.

وقام القائد العام بتفقد عدد من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للعناصر المشاركه فى الحملات الأمنية، وأشاد بالدور الذى يقومون به فى تأمين وحماية المواطنين، وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم للتصدى بكل حسم للخارجين عن القانون والحرص الكامل على عدم إصابة الأبرياء بأى أذى خلال تنفيذ المهمة الوطنية المكلفين بها.

وأكد على أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن القومى، ووقوفهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضى فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء وخلق فرص عمل لأهالى سيناء والتى تسير بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من الخارجين عن القانون.
> وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة أكد خلاله ثقته الكاملة فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على سيناء كجزء عزيز من أرض مصر كما تسلمناها من جيل أكتوبر آمنة مستقرة، وأن مصر تخطوا بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل أفضل واستمع إلى آرائهم حول ما يدور على الساحة الداخلية، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدارك صحيح لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر.

وقام القائد العام بتكريم عدد من المقاتلين الذين يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص.
> حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة منطقة شرق القناة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»