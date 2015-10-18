ناخبان مسنان ببولاق الدكرور: "صلينا الفجر وجينا نصوت وكله فى حب مصر"

تنظم قوات الجيش والشرطة صفوف الناخبين من المواطنين باللجان الانتخابية بمنطقة بولاق الدركرور، حيث تواجد عدد من كبار السن أمام مدرسة مصطفى كامل أمام مستشفى بولاق، وبسؤالهم عن الحضور مبكرا قالوا: "كله فى حب مصر ".

وقال الحاج حسين طه، أحد المواطنين من كبار السن الذين حرصوا على الحضور مبكرا أمام اللجنة الانتخابية التابع لها، إنه صلى الفجر وخرج ليتأكد من وصوله للجنته الانتخابية قبل أى حد حتى يكمل خريطة الطريق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسب وصفه.

وفى الجيزة يتنافس قرابة الـ 500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى" الجيزة - أبو النمرس والحوامدية - البدرشين - الصف - العياط - أطفيح - بولاق الدكرور - العمرانية - الطالبية - إمبابة - العجوزة - الهرم - كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر"،

>ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16 حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و" نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

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