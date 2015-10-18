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وفد البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات يتفقد مدرسة أحمد زويل بالعمرانية

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وفد البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات يتفقد مدرسة أحمد زويل بالعمرانية وفد البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات يتفقد مدرسة أحمد زويل بالعمرانية
وصل، منذ قليل، وفد البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات لجنة مدرسة أحمد زويل بدائرة العمرانية فى محافظة ‫‏الجيزة‬، لتفقد لجان التصويت ورصد أى انتهاكات.

فى الجيزة يتنافس قرابة الـ500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى"الجيزة - أبو النمرس والحوامدية - البدرشين - الصف - العياط - أطفيح - بولاق الدكرور - العمرانية - الطالبية - إمبابة - العجوزة - الهرم - كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر".
>ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16 حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبًا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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