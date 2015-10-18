إبطال عبوة ناسفة وإطلاق شماريخ أمام لجنة انتخابية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالفيوم، من إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع، عثر عليها، بجوار المقر الانتخابي بمدرسة قحافة الابتدائية، بمدينة الفيوم، بعد أن أطلق مجهولون شماريخ ألعاب نارية على المدرسة، وفروا هاربين، فجر اليوم الأحد.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بقيام مجهولين بإطلاق شماريخ ألعاب نارية، على المقر الانتخابي، مدرسة قحافة الابتدائية بحي قحافة بمدينة الفيوم، الذي يضم لجانًا انتخابية من رقمي 70 إلى 74، وأنهم فروا هاربين، عثرت قوات التأمين على جسم غريب بجوار سور المقر الانتخابي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات بالمحافظة، بقيادة العميد هشام صادق، مدير الإدارة، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، تمكنت من إبطال مفعولها، وتم تمشيط المنطقة، للتأكد من وجود عبوات ناسفة أخرى، ولم يعثر على شيء آخر. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى لتحقيق.