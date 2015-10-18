إنريكي: نحن محظوظون لأنه لا يوجد مثل هذا الفريق كثيرا في الدوري

(إفي): أشاد المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي اليوم برايو فايكانو خصمه في مباراة اليوم التي فاز بها بخمسة أهداف لاثنين على ملعب كامب نو بالليجا، معتبرا أنه "لحسن الحظ لا يوجد أكثر من رايو" في الدوري الإسباني.

وكان رايو تفوق على برشلونة في نسبة الاستحواذ حيث حقق معدل 55% وسدد 22 كرة على مرمى النادي الكتالوني ولكنه على الرغم من هذا خسر 2-5.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي:"لحسن الحظ أنه لا توجد فرق كثيرة مثل رايو في البطولة، فرق تحمل هذه الروح".

وأوضح المدرب "الاستحواذ وسيلة وليست غاية، لست قلقا بخصوص خسارة الاستحواذ لصالح رايو أو سيلتا فيجو أو بايرن ميونيخ لأنني أبحث دائما عن نتيجة، ولكن ضد فرق أخرى ربما سأقلق بكل تأكيد بخصوص هذا الأمر".

وأضاف المدرب "لم أخض أبدا مباراة مريحة ضد رايو تحت قيادة باكو خيميز، لاحت لنا فرصا كثيرة للتقدم قبل أن نتأخر بهدف ولكننا أهدرناها".

واعتبر إنريكي أن مواجهات رايو دائما ما تتميز بـ"الندية"، مشيرا إلى أن فريقه يبحث عن الفوز قبل أي شيء، على الرغم من أن ضعف فريقه الدفاعي ظهر أكثر من مرة.