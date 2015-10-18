سعيد الطاير: خطة كهرباء دبي في مجال الشبكات الذكية تجربة متكاملة

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن خطة الهيئة لإمارة دبي في مجال الشبكات الذكية ستكون تجربة متكاملة وفريدة من نوعها، فقد قامت الهيئة بتطوير استراتيجية الشبكات الذكية التي هي أحد أهم عناصر المدينة الذكية، ووضعت في هذا الإطار خططاً وبرامج تعزز تخفيض الطلب على الطاقة وإدارة كفاءتها وتحسين العمليات التشغيلية وآليات العمل المنفذة تحت مظلة استراتيجية الشبكات الذكية.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق الولايات المتحدة الأميركية بناء على دعوة رسمية موجهة من قبل وزارة الطاقة الأميركية للمشاركة في فعاليات مسابقة الجامعات للطاقة الشمسية التي تنظمها الوزارة في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا في الفترة من 14- 18 أكتوبر الحالي.

وقال إن زيارة الولايات المتحدة الأميركية ضمن سعي المجلس الأعلى للطاقة بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي نحو تبني فرص مستقبلية ومشاريع واعدة ترسخ الممارسات الخضراء بشكل يعكس الدور الريادي والعالمي لإمارة دبي لتصبح دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر ومثالاً يحتذى في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة والإبداع والابتكار.

زيارات

وتفقد الوفد في اليوم الأول للزيارة مركز البحوث والتطوير في مجال الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة في جامعة كاليفورنيا - لوس انجليس، لتبادل أفضل التجارب والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية والابتكارات في الطاقة الشمسية والمتجددة، والشبكات الذكية والبنى التحتية للمركبات الكهربائية، كما زار الحرم الجامعي «لا كريتز للابتكار-حاضنة شركات الطاقة النظيفة» في مدينة لوس انجليس، الذي يضم مراكز للبحوث والتطوير متخصصة في مجال الطاقة والمياه والتكنولوجيات النظيفة والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر.

تجربة متكاملة

وأضاف: تشمل برامج الهيئة بنية تحتية متطورة في قياس بيانات الاستهلاك وإدارة الأصول وإدارة الطلب على الطاقة وأتمتة التوزيع والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة المحطات الرئيسة وتكامل نظام الاتصالات وكفاءة واعتمادية وتوافرية إمدادات الطاقة.

وتعمل الهيئة على تنفيذ مبادرة الشبكة الذكية التي ستسهم في تحقيق مبادرة «دبي الذكية» جنباً إلى جنب مع مبادرات الهيئة الأخرى التي تتمثل في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في المباني وربطها بشبكة الهيئة وتأسيس البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.