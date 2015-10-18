تدشين اول مدينة افتراضية متحركة في مجال السلامة والامن

تزامنا مع اليوم العالمي للكوارث الطبيعية وفي بادرة مبتكرة من مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" ومقرها مدينة مصدر دشنت اول مدينة مجتمعية افتراضية تدريبية متحركة في المنطقة بهدف ايجاد بيئة مبتكرة وتقنيات متنقلة لتطوير مهارات الكوادرالبشرية محليا وعالميا في مجال السلامة والامن وادارة الكوارث وتأهيل كوادر وطنية على مستوى عال من المهارات الميدانية من خلال تبني افكار مبتكرة وحلول عملية وبرامج تدريبية تخصصية وضمن منهج معتمد وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية وبشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ان المدينة الافتراضية المتحركة للسلامة والامن وادراة الكوارث اطلقت في اطار برنامج الامارات للجاهزية المجتمعية "جاهزية" والذي دشن مسبقا عام 2007 لتدريب الشباب في مجال السلامة والامن وادارة الكوارث واعدادهم علميا وعمليا لتاهيلم وتمكينهم في خدمة المجتمعات افتراضيا وميدانيا محليا وعالميا

واكد ان برنامج جاهزية المجتمعي استطاع خلال السنوات الماضية من تدريب ما يزيد عن 10 الف كادر من منتسبي المؤسسات الحكومية والخاصة وفق افضل المعايير العالمية لزيادة استعداداتهم وجاهزيتهم للاستجابة للطوارى والكوارث

وقال ان اطلاق المدينة الافتراضية المتحركة ستقدم نقلة نوعية في مجال التدريب المهني من خلال توفير افضل سبل التدريب الميداني والافتراضي باستخدام تقنيات التدريب بالمحاكاة والحافلات المتحركة

واكد على اهمية البرنامج كونه يركز على إعداد المؤسسات والأفراد للاستجابة الفعالة في المواقف التي تتطلب جهوداً مشتركة. وتوفر البرامج التدريبية التي تتبناها جاهزية تجارباً فريدة تركز على الوسائل الفعالة التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال ان برامج جاهزية المجتمعي يركز أيضا على رفع مستوى الكوادر في مجال الاستجابة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مع التأكيد بوجه خاص على التدريب على عمليات الاستجابة المشتركة لمختلف الجهات المعنية والمستند على سيناريوهات واقعية وعلى الآليات المستخدمة قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وتتطلع جاهزية لأن تصبح مرجعاً بارزاً في تطوير وتوفير خدمات تدريبية فائقة الجودة.

وقال تؤمن جاهزية بأن التدريب يمثل ضرورة وطنية وبالتالي فإن على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أن تنظر إليه باعتباره مسؤولية جماعية. ويكمن الهدف في تبني برنامج ناجح لتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية من خلال الانسجام ما بين الاحتياجات، والاستعداد للمشاركة الفعالة لكافة الجهات المعنية. منهجية التدريب

> واكد ان جاهزية تقوم بإعداد المشاركين لمواجهة المواقف في عالم الواقع وذلك باستخدام جرعات تدريبية تفاعلية ذات جودة عالية ونتائج مثبتة، وتقوم بتدريس الأساليب العملية التي يمكن تطبيقها على الفور في حالات الكوارث. ويتم استغلال مختلف الأدوات والمواقف لتوفير بيئة تدريبية مبتكرة وخلٌاقة من خلال المحاضرات ودراسة الحالات والتدريب العملي الذي يستند على سيناريوهات واقعية ورش العمل والندوات والتدريب عبر شبكة الإنترنت وسائل التقييم الذاتي واستخدام التقنيات الافتراضية ولفيديو وتقمص الأدواراضافة الى المناقشات الجانبية ولمناقشات الجماعية

ونوه ان جاهزية تقوم وبفضل استخدام أحدث التقنيات في مجال معدات وتجهيزات المحاكاة الفريدة المستخدمة في التدريب، بتوفير تدريب متخصص وحلول استشارية مناسبة لأي قطاع أو لأي سيناريو محتمل. ويمكن تصميم مزيد من السيناريوهات لتعكس المتطلبات الخاصة بكل عميل وبيئة أعماله وعملياته ونشاطاته والمخاطر الفعلية المعرض لها، وبالتالي إضفاء الواقعية على أي نشاط تدريبي. ويتمثل الهدف الرئيسي من التدريب الذي تقدمه جاهزية في تزويد المتدربين بالمعرفة وبالمهارات والكفاءات الملائمة التي تمكنهم من وضع استراتيجيات استجابة ووقاية خاصة بحالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وذلك لتقليل الآثار السلبية على نشاطات والتزامات وسمعة الجهة أو المؤسسة

> واكد ان تم توقيع اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية لتفعيل التعاون المشترك في مجال الخدمات المجتمعية، وتدريب الكوادر البشرية من مختلف الفئات لتأهيلهم ليكونوا قياديين في مجال التنمية المجتمعية.

وقال إن برنامج جاهزية يعتبر إحدى مبادرات برنامج "شراكة" الذي أطلقته مبادرة زايد العطاء مؤخراً بهدف إيجاد آلية للشراكة المجتمعية المستدامة بين مؤسسات الدولة.

وثمن الدور الريادي للمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" في مجال نشر ثقافة وفكر العمل التطوعي المجتمعي من خلال تاهيل الكوادر الوطنية مشيراً إلى أن برنامج جاهزية سيعمل بإشراف فريق عمل من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية في نموذج مميز للشراكة المجتمعية المستدامة، مؤكداً أنها تعنى بتطوير الكوادر في مجال التطوع والتدريب على أعماله في مختلف المراحل المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة، بما في ذلك عمليات تدريب الأفراد في مختلف الفئات إضافة إلى المؤسسات والهيئات المختلفة.

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> واكد على أهمية تبني مؤسسات الدولة للمبادرات التطوعية، مثمناً دور المؤسسة الوطنية للتدريب خلال السنوات الماضية في مجال تطوير مهارات الكوادر محلياً وعالمياً مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشكل نموذجاً للشراكة المجتمعية المستدامة.

وأشار إلى أن برنامج جاهزية المجتمعي يعد أولى ثمار التعاون المشترك بين مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" وأن فريق العمل المشترك سيعمل على وضع الخطة التدريبية التي سيتم تنفيذها بإشراف خبراء محليين وعالميين، حيث سيتم منح المشاركين شهادات إنجاز معتمدة.

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