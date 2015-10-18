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حبس شاب متهم بتحريض الفتيات على فض عذريتهن بعين شمس

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حبس شاب متهم بتحريض الفتيات على فض عذريتهن بعين شمس حبس شاب متهم بتحريض الفتيات على فض عذريتهن بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس محمد.ا "28 سنة" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتحريض الفتيات على فض عذريتهن عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أنشأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وانتحل صفة طفلة صغيرة، واستقطب من خلالها الفتيات القاصرات، ثم يقوم بالتحدث معهن ومراسلاتهن جنسيا، ويطلب منهن فتح الكاميرا، ثم يعطيهن تعليمات بفض عذريتهن أمامهن، حيث كرر هذه الواقعة أكثر من 10 مرات وجميعها مع فتيات قاصرات.

تلقت نيابة عين شمس إخطارا يفيد بالقبض عليه في شكل طفلة صغيرة تحرض الفتيات على فض عذريتهن بأيديهن أمام الكاميرا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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