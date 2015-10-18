إسرائيلية تحرض الفلسطينيين ضد طليقها بنشر عنوانه عبر “فيسبوك”

تداول عدد من الشباب الفلسطينيين من رواد موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، تدوينة لامرأة إسرائيلية، قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية تحرض فيها على طليقها.

وعبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، قامت المرأة الإسرائيلية بنشر عنوان طليقها بتدوينة بالعبرية، تقول: ”أتمنى ألا يصل الفلسطينيون إلى طليقي الذي يسكن في شارع روتشيلد 5 الطابق 2 الشقة 7″.

وبتعليقات ساخرة، تداول رواد ”فيسبوك” التدوينة، معتبرين أن السيدة الإسرائيلية تحرض الفلسطينيين ضد طليقها انتقامًا منه، وجاء ذلك بعد أيام من بدء عمليات الطعن التي يقوم بها الفلسطينيون تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أطلق عليه “الانتفاضة الثالثة”.