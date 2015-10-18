بالصور.. توافد الناخبين على اللجان بالبحيرة.. واستنفار أمنى ببنى سويف

توافد الآلاف من أهالى محافظة البحيرة على اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن انتظارا لفتح لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اللجان، تحسبا لأى خروج على القانون.

وتشتعل المنافسة بين المرشحين لاقتناص المقاعد البرلمانية، حيث يتنافس 241 مرشحا للفوز بـ27 مقعدا بالنظام الفردى فى 10 دوائر انتخابية إضافة إلى 7 مقاعد أخرى فى نظام القائمة والتى تضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح.

من ناحية أخرى رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وسط انتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان الانتخابية بجميع لجان بنى سويف، وتبدأ بعد قليل اللجان الانتخابية استقبال مليون و598 و615 ناخبا يمثلون 7 دوائر على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم لاختيار 14 مرشحا من بين 160 فى انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى.

وقامت قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة برفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى حول اللجان حيث تم وضع الحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمرور.

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