أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. توافد الناخبين على اللجان بالبحيرة.. واستنفار أمنى ببنى سويف

Google+ Print
بالصور.. توافد الناخبين على اللجان بالبحيرة.. واستنفار أمنى ببنى سويف بالصور.. توافد الناخبين على اللجان بالبحيرة.. واستنفار أمنى ببنى سويف
توافد الآلاف من أهالى محافظة البحيرة على اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن انتظارا لفتح لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اللجان، تحسبا لأى خروج على القانون.

وتشتعل المنافسة بين المرشحين لاقتناص المقاعد البرلمانية، حيث يتنافس 241 مرشحا للفوز بـ27 مقعدا بالنظام الفردى فى 10 دوائر انتخابية إضافة إلى 7 مقاعد أخرى فى نظام القائمة والتى تضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح.

من ناحية أخرى رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وسط انتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان الانتخابية بجميع لجان بنى سويف، وتبدأ بعد قليل اللجان الانتخابية استقبال مليون و598 و615 ناخبا يمثلون 7 دوائر على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم لاختيار 14 مرشحا من بين 160 فى انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى.

وقامت قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة برفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى حول اللجان حيث تم وضع الحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمرور.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- حزب المحافظين: التجهيزات الامنية والمشاركة فى الانتخابات ستحجم الاخوان
>
>- فتح أبواب اللجان أمام ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات البرلمان
>
>- التعليم: توقف حملات كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بسبب الانتخابات
>
>- "مصر بتناديك ماتخليش حاجة تمنعك".. نصائح للحفاظ على صحتك وأنت رايح تنتخب.. خد شمسية وإزازة ميه.. ولو حامل خدى كرسى..والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ابعدوا عن الشمس.. وبلاش تمسح الحبر الفسفورى بالكحول
>
>- المتحدث باسم "التجمع": الانتخابات ستمر بسلام وستفشل مخططات "الإخوان"
>
>- استنفار أمنى بمحيط لجان الاقتراع قبل بدء التصويت بانتخابات البرلمان
>
>- بالفيديو.. مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة تصل للجنة انتخابية بالأقصر
>
>- قبل ساعات من بدء التصويت بـ 14 محافظة.. سياسيون يطالبون الشعب بالرد على دعوات الإخوان للمقاطعة.. ويوجهون رسالة للمواطنين:عليكم حسن اختيار نوابكم.. ويؤكدون: البرلمان سيساهم فى الوصل إلى مرحلة الاستقرار
>

- السلفيون يحولون مقرات "النور" حضانات لاستقبال أطفال مندوباته فى اللجان "مجانا".. الحزب السلفى يشكل غرفة مركزية لمتابعة الانتخابات.. ويؤكد: حذرنا مندوبينا من ارتكاب مخالفات تؤدى لاستبعادنا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»