غرفة عمليات محافظة الأقصر تبدأ عملها فى رصد الانتخابات البرلمانية

قال أحمد همام رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال بالأقصر، صباح اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من استعدادات الإدارة للانتخابات البرلمانية عبر مشاركتها فى تجهيز غرفة عمليات المحافظة، وبالفعل بدأت عملها منذ قليل فى رصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت.

وأضاف همام لليوم السابع، أنه تمت مد الغرفة بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تم تزويدها بعدد 15 جهاز لاب توب لمتابعة كافة ما ينشر فى المواقع الاليكترونية حول الانتخابات، بالاضافة إلى خطوط انترنت لاسلكية و6 شاشات تليفزيونية لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام المرئية وشاشتان لمتابعة الشوراع والميادين الهامة التى توجد بالقرب من اللجان الانتخابية.

وأوضح أحمد همام أنه تم ربط غرفة العمليات للانتخابات بالأقصر بغرفة عمليات مجلس الوزراء، مشيرا إلى توفير كافة الاحتياجات من طابعات وماكينات تصوير وتليفونات أرضية وفاكسات ووجود بوسترات تعريفية خاصة بمخطط أعمال غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب.