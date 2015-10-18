تكثيف أمنى بمحيط اللجان الانتخابية فى الفيوم مع بدء توافد القضاء

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم إجراءات أمنية مشددة وتواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان من قبل رجال الجيش والشرطة، حيث من المقرر أن يتم فتح أبواب اللجان استعدادا لاستقبال الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم، كما تم وضع الحواجز أمام اللجان لتامين دخول الناخبين.

وبدأ منذ قليل وصول القضاة والموظفين للجان الانتخابية بمحافظة الفيوم لتجهيز اللجان استعداد لبدء عملية التصويت، وتقوم القوات المكلفة بتأمين اللجان بالتأكد من تحقيق الشخصية الخاص بالقضاة والموظفين ودخولهم للجان الانتخابية.

جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية تجرى اليوم فى 6 دوائر انتخابية بمحافظة الفيوم ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 131 مرشحا يتنافسون على 15 مقعدا.

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