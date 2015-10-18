القضاة يتسلمون لجان الانتخابات.. وبدء توافد الناخبين بالإسكندرية

بدأ مواطنو الإسكندرية فى التوافد على لجان الاقتراع باللجان الانتخابية، وتجمع بعض الناخبين خاصة من كبار السن، أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وتسلم القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية بالإسكندرية، اللجان الفرعية وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان.

تأتى محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات والمقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية 3 ملايين و614 ألفا و649 ناخبا وناخبة، موزعين على 1677 لجنة فرعية بالمحافظة، بينما يبلغ عدد المرشحين 389 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا بـ10 دوائر انتخابية بينهم 111 مرشحا حزبيا و278 مرشحا مستقلا.

ويشرف على مراقبة الانتخابات البرلمانية 1820 قاضيا وعضوا بالنيابة العامة، حيث يرأس كل لجنة فرعية قاضٍ للإشراف على عمليتى التصويت والفرز بخلاف من يشرفون على اللجان العامة من القضاة.

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