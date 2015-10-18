محافظ بني سويف يأمر رؤساء المدن بإزالة الدعايا أمام اللجان الانتخابية

أمر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بإزالة جميع الدعايا الانتخابية الموجودة أمام اللجان الانتخابية وعقد اللواء أحمد على السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اجتماعا مع 7 رؤساء المدن وطالبهم بضرورة التواجد فى غرف العمليات كل فى مركزه لتقديم المساندة الى قوات الجيش لازالة جميع الدعايا المخالفة وانتشرت القوات المسلحة أمام اللجان الإنتخابية فى جميع أرجاء المحافظة لمراجعتها بالتعاون مع قوات الشرطة من حيث مطابقتها لمواصفات اللجنة العليا للإنتخابات وكذلك وضع الحواجز الحديدية حولها لتأمينها ومنع لصق أية دعاية إنتخابية فى محيطها. وقال خالد عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، أن عناصر القوات المسلحة تسلمت اللجان الإنتخابية، وتم تسكين القوات ومهماتها بنزل مركز شباب مدينة إهناسيا.

قال اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف أن مديرية أمن بنى سويف إستعدت لتأمين الإنتخابات البرلمانية المزمع إجرائها ضمن المرحلة الأولى يومى 18 -19 مشيرا الى أن هناك تعاون كامل ومشترك بين رجال الشرطة والقوات المسلحة و هناك غرفه عمليات بين الإدارات الهامة فى الشرطة لتعفيل عمليات التأمين ومنع أى عمل قبل وقوعه لحماية الناخب والمرشح ورجال القضاة والصندوق وتضم غرفة العمليات كل من إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن والحماية المدنية ورجال الكشف عن المفرقعات و ستنتشر تشكيلات الأمن المركزى فى الأماكن الحيوية بجانب رجال الشرطة السرية لفرض حماية متكاملة للناخب تبدأ من الشوارع التى يقطن فيها الأهالى حتى الشوارع المؤدية للجان.

وأضاف طبلية: أن المحافظة بها 493 مركزا إنتخابيا و843 لجنة فرعية و159 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا وأن عدد الناخبين بلغ مليون و600 الف ناخبا فى محافظة بنى سويف مقسمين على 7 دوائر .

وفى نفس السياق قال العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف بأنه قام بتشكيل لجنة من 5 أعضاء يرأسها نائب رئيس مجلس المدينة لحصر المخالفات الواقعة من المرشحين وعمل محاضر لهم وتم تشكيل فريق عمل آخر متخصص في إزالة جميع اللافتات والملصقات المخالفة من أعلى أعمدة الإنارة والكباري وأسوار المدارس وأكشاك الكهرباء وخلافه .واضاف انه قام بتصوير هذه المخالفات والتى تمثلت فى صور المرشحيين على اعمدة الانارة واكشاك الكهرباء وكوبرى بنى سويف وتم ارسال التقرير الى اللجنة الفرعية للانتخابات ببنى سويف.

وقال ان المرشحيين تسابقوا فى وضع بوسترات كل مرشح بلاصق الغراء الأبيض”الكلة” على جميع جدران المحافظة المكشوفة وبمجرد انتهاء عامل اللصق يأتي عامل آخر يعمل لصالح مرشح آخر ويقوم بوضع بوستراته على القديمة هكذا حتى يصل عدد الملصقات في المكان الواحد إلى 20 ملصقا فوق بعضهما البعض ولم تفلح محاولات الوحدات المحلية في الحفاظ على الشكل الحضاري.