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أئمة الأوقاف يهددون بالتصعيد ضد "اعتداءات الإخوان"

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أئمة الأوقاف يهددون بالتصعيد ضد "اعتداءات الإخوان" أئمة الأوقاف يهددون بالتصعيد ضد "اعتداءات الإخوان"

كتب : وائل فايز منذ 15 دقيقة

أعلن عدد من أئمة ودعاة وزارة الأوقاف عن اتجاههم للتصعيد، فى حالة عدم إعلان الوزارة موقف واضح من الاعتداء الذى تعرض له الشيخ يوسف غانم إمام مسجد غانم بمدينة سرس الليان بالمنوفية، والمعتدى عليه من قبل شباب الإخوان منذ يومين، واستنكروا عدم إدانة الأوقاف لما حدث بعدم إصدار بيان حتى الآن.

وقرر عدد من الدعاة تنظيم مسيرة من مسجد غانم، إلى مستشفى سرس الليان احتجاجا على الواقعة، ومطالبين الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف باتخاذ خطوات عملية لحماية الأئمة واستعادة كرامتهم.

وأكد الشيخ وجيه غانم إمام بالاوقاف، وابن عم الشيخ يوسف، لـ"الوطن"، اأ الشيخ يوسف "لا يجيد النطق بشكل عادى ويتلعثم فى الكلام جراء تعرضه للضرب على رأسه بالشوم، وأنه يعانى شبه ارتجاج فى المخ، لدرجة أن النيابة حتى أمس لم تستطع أخذ أقواله".

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