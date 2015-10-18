أمين شرطة يطلق الرصاص صوب مصور صحفي و يصيبه بذراعه لعدم حمله رخص سيارته ببورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

> أطلق أمين شرطة من قوة قسم الشرق ببورسعيد، أمس الأحد، الرصاص علي مصور صحفي بأحد المواقع الالكترونية، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في ذراعه و تم نقله إلى مستشفي بورسعيد العام.

كان المصور يقود سيارته و معه زوجته وأمام قسم الميناء عند معدية بورسعيد استوقفه أمين الشرطة، وطالبه برخص السيارة والقيادة، فأكد لأمين الشرطة أنه لا يحمل الرخص، فطالبه مرة أخرى بالرخص أو الخروج من السيارة فرفض المصور، فأطلق عليه أمين الشرطة رصاص مسدسه الميري وأصابه في ذراعه، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفي بورسعيد العام للعلاج و حالته مستقرة.