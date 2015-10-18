وزير الخارجية يتوجه لليونان للمشاركة في مؤتمر التعايش السلمي بمنطقة الشرق الأوسط

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري سوف يتوجه صباح الأحد 18 أكتوبر إلي اليونان للمشاركة في مؤتمر “التعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط” ، والذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا خلال يوميّ 18 / 19 أكتوبر الجاري بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من دول المنطقة.

وأوضح ابو زيد، أن المؤتمر يهدف إلي تطوير مبادرات لدعم ثقافة الحوار والتواصل بين الشعوب في المنطقة لنبذ العنف والتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة السائدة عن الإسلام. ويناقش شكري مع المشاركين بالمؤتمر قضية “الإسلاموفوبيا” وما يتعرض له مواطنو منطقة الشرق الأوسط من تمييز في الدول الأوروبية قد يتطور إلي عنف في بعض الأحيان نتيجة الصورة النمطية السائدة عن الإسلام في الغرب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري سوف يلتقي خلال زيارته لأثينا مع كل من رئيس الوزراء اليوناني، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع زعيم حزب اليونانيين المستقلين الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، وذلك للتحضير للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان المقرر عقدها في أثينا نهاية العام الجاري. كما يناقش وزير الخارجية مع المسئولين اليونانيين سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة الي الملفات الإقليمية الهامة، وعلي رأسها الأزمة السورية والوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية علي ضوء التصعيد الذي تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة .