سقوط مسجل خطر حاول بيع خواتم سرقها من محل "فضة" بالجمالية

تمكن رجال مباحث الجمالية، من القبض على مسجل خط أثناء محاولته بيع عدد من الخواتم الفضية لأحد محال المنطقة، والذى اعترف بسرقته الخواتم من محل مشغولات فضية، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد محال بيع المشغولات الذهبية، بعرض أحد الأشخاص، عدد من خواتم الفضة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها، فانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه أثناء بيع الخواتم.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم "مصطفى. م. ا" 48 سنة عاطل، ومقيم بالوايلى، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 12845 فئة ج، والسابق اتهامه فى 44 قضية أخرهم 1853/2014 الوايلى (بلطجة)، وبحوزته 6 خواتم فضة.

وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل محل ملك "عمرو. ح" 40 سنة، صاحب محل مشغولات فضية بأسلوب كسر الزجاج باستخدام "أجنه" حديدية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.