القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة وحشيش فى فايد بالإسماعيلية

ألقت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بنجاح ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد بالقبض على (ع . ج . م) 24 سنة عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.