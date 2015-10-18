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الداخلية تضبط 39 مركبا ووحدة نهرية مخالفة خلال 24 ساعة

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الداخلية تضبط 39 مركبا ووحدة نهرية مخالفة خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 39 مركبا ووحدة نهرية مخالفة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية فى ضبط 39 قضية متنوعة ومخالفة لقانون الملاحة الداخلية.
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